Мемориальную доску художнику Виталию Воловичу установят на улице Луначарского (ФОТО)

Мемориальную доску в честь выдающегося уральского художника Виталия Воловича установят на улице Луначарского, на здании, где он работал в течение многих лет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Память о Народном художнике России, Почетном гражданине Екатеринбурга, безусловно, достойна быть увековечена. Это выдающийся творец, который внес огромный вклад в развитие искусства, своим трудом он прославлял наш любимый город. Сегодня комиссия по топонимике, куда входят общественники, историки и архитекторы, одобрила размещение доски на фасаде дома № 171 по улице Луначарского. Около 30 лет именно там находилась мастерская Виталия Михайловича», – рассказал мэр.

Фото из телеграм-канала Алексея Орлова

Как уже писал «Новый День», народный художник России, почетный гражданин Екатеринбурга, член Российской академии художеств Виталий Волович скончался утром 20 августа 2018 года на 91-м году жизни. Виталий Волович – один из самых известных художников, когда-либо живших и работавших в Екатеринбурге. Известность ему принесли главным образом иллюстрации к средневековой литературе: «Слово о полку Игореве», «Ричард III», «Роман о Тристане и Изольде» и другим произведениям, например, к сказам Бажова.

В 2019 году было решено, что в старинном ансамбле по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 23-25, известном под названием «Дом купца Лебедева и дом крестьянина Панова», разместится музей Виталия Воловича.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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