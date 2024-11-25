Православных просят не наедаться впрок

28 ноября у православных начнется сорокадневный Рождественский пост. Завершится он 6 января. Накануне поста православным не стоит сильно наедаться, так как это чревато последствиями для здоровья. Об этом предупредил протоиерей Максим Козлов, глава Учебного комитета Русской Православной Церкви.

«Заговенье не значит, что надо в этот день или вообще перед постом наесться как следует того, что потом будет нельзя. Ведь на весь пост не наешься – можно только гастрит заработать», – рассказал священнослужитель РИА Новости.

Протоиерей рекомендовал питаться обычно, не отказываться от каких-либо продуктов и вовремя начать пост. Заранее нужно оценить свои силы и подумать о здоровье.

Если возникнут сомнения – совет о строгости соблюдения всех правил поста всегда могут дать в ближайшем храме. «А дальше уже твердо следовать решению поститься, что «я не отступлюсь, даже если голова заболит или какое волнение возникнет», – добавил Козлов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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