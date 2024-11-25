Рейс из Екатеринбурга в Узбекистан задерживается на 6 часов из-за непогоды

Из-за непогоды пассажиры не могут вовремя улететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Узбекистан. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways до Намангана задержали более чем на 6 часов.

Как пояснили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, время вылета перенесли с 12:00 на 18:15. Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле.

«Новый День» уже сообщал, что в конце прошлой недели причиной длительных задержек в аэропортах Кыргызстана и Узбекистана стали сложные метеоусловия (туман, практически нулевая видимость). Некоторые самолеты отправлялись на запасные аэродромы в Бишкек и Фергану.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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