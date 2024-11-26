На 17-летнюю девушку возбудили дело по обвинению в избиении шестиклассницы

В Свердловской области возбуждено уголовное дело после избиения 12-летней ученицы Волчанской школы.

Как сообщили в СУ СКР, подозреваемая – 17-летняя девушка. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи допросят школьников, их родителей и учителей. Выясняются причины инцидента.

Как уже писал «Новый День», конфликт между девочками произошел 21 ноября. Две школьницы, 2007 г.р. и 2011 г.р., избили шестиклассницу в туалете, при этом снимали все на телефон. Пострадавшая попала в больницу, ей поставили диагноз «сотрясение головного мозга».

«Необходимо отметить, что нанесшие телесные повреждения девочки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов полиции», – отметили в прокуратуре. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Издание «Вечерний Карпинск» со ссылкой на других школьников пишет, что конфликт произошел из-за сигарет, которыми ученики делятся друг с другом.

Волчанск, Елена Владимирова

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