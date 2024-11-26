Избитую в Волчанске школьницу выписали из больницы

Шестиклассницу, которую избили в Волчанске две старшие девочки, выписали из больницы. В школе, где она учится, провели собрание с участием сотрудников полиции.

В МО МВД России «Краснотурьинский» сообщили, что конфликт произошел из-за ранее сложившихся неприязненных отношений между подростками. На общешкольном собрании с учениками и их родителями провели беседу о недопущении подобных конфликтов.

Сотрудники полиции проводят проверку по статье 6.1.1. КоАП «Побои», назначена экспертиза. Также будет решен вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей».

Как уже сообщал «Новый День», конфликт между девочками произошел 21 ноября. Две школьницы, 2007 г.р. и 2011 г.р., избили шестиклассницу в туалете, сняв происходящее на телефон. Пострадавшая попала в больницу, ей поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Накануне в отношении старшей из школьниц было возбуждено уголовное дело. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Волчанск, Елена Владимирова

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