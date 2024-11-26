Болельщики «Автомобилиста» штурмуют кассы, чтобы купить билеты на игры

Около касс в КРК «Уралец» сегодня выстроилась длинная очередь. Болельщики ХК «Автомобилист» пытаются купить билеты на домашние матчи любимой команды.

Онлайн-продажа билетов на сайте «Автомобилиста» открылась накануне в 20:00. Но сайт почти сразу упал, рассказали «Новому Дню» фанаты, стоящие в очереди. Страница онлайн-продаж до сих пор не работает, на экране висит сообщение, что сервер перегружен. Подобная ситуация наблюдалась во время весеннего плей-офф прошлого сезона. Болельщики недовольны, что клуб до сих пор не может решить эту проблему.

Оставшиеся билеты хоккейные фанаты пытаются приобрести в кассах. В очереди приходится стоять около двух часов. Продают только по два билета в руки. Поэтому многие фанаты покупают билеты сразу на несколько матчей.

«У оператора билетной программы возникли технические сложности в связи с огромным количеством желающих купить билеты на матчи против «Авангарда», «Трактора» и «Спартака». Сейчас сотрудники клуба в ручном режиме стараются вести продажи онлайн и в кассах КРК Уралец», – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе хоккейного клуба.

28 ноября «Автомобилист» сыграет против «Авангарда», 30 ноября – против «Трактора» и 2 декабря – против «Спартака». Соперники считаются звездными, матчи «Автомобилиста» против них всегда собирают аншлаг.

КРК «Уралец» вмещает только 5,5 тысячи зрителей, это одна из самых маленьких ледовых арен в КХЛ. Ранее в екатеринбургском клубе подчеркивали, что из-за ажиотажа на некоторых матчах ледовый дворец физически не может вместить всех желающих. Предполагается, что новая ледовая арена УГМК будет доступна для проведения хоккейных игр весной 2025 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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