Болельщики за полчаса раскупили билеты на домашние игры «Автомобилиста»

Билеты на домашние матчи «Автомобилиста» в полуфинале Кубка Гагарина закончились почти сразу после старта продаж. Игры пройдут 7 и 9 апреля в КРК «Уралец», который вмещает 5545 человек.

Владельцы абонементов могли выкупить билеты на свои места в кассах ледового дворца. Для остальных болельщиков была организована онлайн-продажа, которая открылась сегодня в 11:00. Но попасть на матч любимой команды оказалось трудной задачей.

«Я зашла на сайт «Автомобилиста» где-то в 11:25, меня поставили в очередь на покупку билета. Через час ожидания сайт показал два свободных места в нужном мне секторе, но они уже были неактивны. А затем страница обновилась, и появилось сообщение «билетов нет». Я понимаю, что желающих слишком много, и билеты было трудно достать», – рассказала «Новому Дню» болельщица Мария.

Такими же историями фанаты «Автомобилиста» делятся в соцсетях. Судя по всему, билеты достались только тем, кто успел забронировать места на сайте в первые минуты онлайн-продажи.

Напомним, на время плей-офф КХЛ екатеринбургский клуб ввел практику продажи не более двух билетов в одни руки. Однако это не мешает предприимчивым лицам перепродавать билеты на хоккей на «Авито» с огромной наценкой.

«Автомобилист» впервые в истории выступает в полуфинале Кубка Гагарина. Соперником екатеринбургского клуба в третьем раунде плей-офф стал магнитогорский «Металлург». В серии до четырех побед пока ведет «Магнитка» – 1:0.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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