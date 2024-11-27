В Екатеринбурге зафиксировано превышение оксида азота в воздухе

В центре Екатеринбурга за последние 12 часов выявлено превышение оксида азота в воздухе. Это опасное вещество содержится в выхлопных газах.

По данным свердловского минприроды, автоматическая станция на улице Татищева зафиксировала разовые максимальные значения загрязнения воздуха оксидом азота, ПДК превышена в 1,3 раза. Днем ранее показатели были еще выше – 2,5 ПДК.

Напомним, с вечера понедельника в Екатеринбурге стоит густой смог. Из-за безветренной погоды и отсутствия осадков дымка продержится до субботы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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