Смог над Екатеринбургом продержится пять дней

В Свердловской области объявлено предупреждение о загрязнении атмосферного воздуха. Над Екатеринбургом со вчерашнего дня висит дымка. Как отмечают синоптики, погодные условия не способствуют рассеиванию вредных примесей, поэтому в воздухе копится смог. Предупреждение будет действовать до 20 часов 30 ноября.

Напомним, сейчас погодой на территории Свердловской области управляет сибирской антициклон. В регионе не ожидается осадков, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха прогнозируется на 4-6 градусов выше климатической нормы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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