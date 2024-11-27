Департамент молодежной политики стал самостоятельным органом власти

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о выделении департамента молодёжной политики Свердловской области в самостоятельный орган власти.

Как сообщили в ДИПе, для этого было реорганизовано региональное министерство образования и молодёжной политики. Это позволит усилить направление работы, связанное с поддержкой молодых уральцев, созданием условий для их самореализации, патриотическим воспитанием граждан.

«Почти четверть жителей Свердловской области – это молодёжь. Екатеринбург уже давно по праву претендует на звание студенческой столицы страны, а наш главный вуз – УрФУ – по-настоящему стал градообразующим предприятием. Молодые люди у нас учатся, работают, заводят семьи, занимаются творчеством, воплощают в жизнь смелые идеи и изо дня в день двигают регион вперёд. Создание условий для реализации того огромного потенциала, которым обладает наша молодёжь, всегда было в фокусе нашего самого пристального внимания. Поэтому решение об отдельном департаменте, ответственном за молодёжную политику, сегодня закономерно и стратегически необходимо. Ведь наше будущее, будущее нашего региона – в руках тех, кому сегодня нет и 35 лет», – отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Как уже сообщал «Новый День», до начала декабря 2018 года департамент молодежной политики уже существовал как самостоятельный исполнительный орган под руководством бывшей гимнастки Ольги Глацких, но затем губернатор решил присоединить департамент к областному министерству образования. Обновленная структура получила название «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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