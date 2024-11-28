Что такое Рождественский пост и как его соблюдать правильно

Сегодня у православных начался Рождественский пост – это сорокадневный период подготовки к одному из главных христианских праздников, и дата его начала неизменна из года в год – 28 ноября. В ночь на 7 января христиане заканчивают поститься и встречают вершину поста, его главную цель и смысл – Рождество Господа нашего Иисуса Христа, рассказали «Новому Дню» в Екатеринбургской епархии.

История поста

В древности подготовка к празднику могла длиться неделю или чуть больше, но в 1166 году на Константинопольском соборе было принято решение, что этот зимний многодневный пост должен начинаться 15 ноября по старому стилю (то есть 28 ноября по новому). Теперь же, когда Церкви стали жить по разным системам времяисчисления, и дата праздника, и дата начала поста стали для них различаться. Так, например, в Греческой Церкви, пользующейся григорианским календарем (соответствующем светскому), пост начинается и Рождество празднуется на 13 дней раньше, чем в Русской Церкви, использующей юлианский календарь. Но продолжительность периода воздержания одинакова и для греческих, и для русских верующих.

Как встречают Рождество

Рождественский пост завершается в Рождественскую ночь, когда все христиане вспоминают, как в мир пришел Господь. Беззащитным Младенцем, рожденным женщиной, явился в небольшой пещерке, где обычно прятался от непогоды скот, Спаситель человечества. Христианские Церкви, чья богослужебная жизнь строится на основе григорианского календаря, отмечают этот праздник 25 декабря. А Русская Православная Церковь, как и другие, живущие по юлианскому календарю (Иерусалимская, Грузинская, Сербская и др.), отмечают Рождество уже после Нового года – 7 января.

За несколько дней до наступления праздника пост усиливается, а последний предпраздничный день считается самым строгим. Называется он Сочельник. Монастырский устав предписывает лишь один раз в этот день принимать пищу. Правило это связано, в первую очередь, с богослужебной жизнью: утром в Сочельник совершается длинная предпраздничная служба – сначала читаются Царские Часы, затем служится Литургия, а сразу после нее – Великая вечерня, в конце которой на середину храма выносится свеча, символизирующая Вифлеемскую звезду. Только после того, как прозвучит Рождественский тропарь, молившиеся на богослужении Сочельника прихожане могут пообедать и отдохнуть. А так как многие из них планируют причаститься на ночном богослужении, то вечером они соблюдают евхаристический пост (принимать Таинство необходимо натощак), а соответственно отказываются от ужина. По традиции в день перед Рождеством подкреплять свои силы у верующих принято простым и питательным блюдом из зерен, сухофруктов, орехов и меда – сочивом. Впрочем, допустима и другая постная еда, но по уставу не разрешена рыба.

Хотя церковный день принято отсчитывать с вечера, дата окончания поста – день, когда совершается литургия, то есть завершается Рождественский пост после нее, то есть либо ночью, либо утром 7 января.

Что нельзя делать в Рождественский пост

В Рождественский пост, как и в другие многодневные посты, нельзя жить, не замечая особенностей этого периода. Воздержание в еде, развлечениях, супружеских отношениях помогает переключить внимание с внешнего на внутреннее, на время обойтись без наносного и найти возможность заглянуть в свою душу.

Важно стараться никого не обижать, учиться справляться со своим гневом и раздражением, помогать людям.

Календарь питания в Рождественский пост

Самостоятельно определяя меру собственного поста, верующие руководствуются уставными рекомендациями и монастырским календарем питания Рождественского поста по дням. Согласно ему, в одни дни разрешается рыба, в другие – растительная вареная пища без масла, а в некоторые и вовсе предполагается сухоядение (то есть пища, не подвергавшаяся термической обработке).

Православные христиане воздерживаются от мясных, молочных продуктов и от яиц. По поводу вкушения рыбы есть правила разной строгости. Согласно самому мягкому уставу, рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы.

На период этого зимнего поста выпадает один из двенадцати главных после Пасхи православных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря). Это настолько значительное событие, что независимо от того, на какой день недели приходится праздник, разрешается употребление рыбы. Так что, в одну из декабрьских пятниц будет послабление в посте. Кроме того, в воскресные и праздничные дни устав позволяет выпить немного вина.

В дни предпразднества Рождества (2-6 января) верующие усиливают свое воздержание, отказываются от рыбы вовсе, еда становится максимально простой.

Самый строгий день Рождественского поста – канун праздника, Сочельник (6 января). Именно в этот день нельзя принимать пищу «до первой звезды». Но это вовсе не значит до вечера – вечером верующим обычно поесть уже некогда, потому что они готовятся к ночному Рождественскому богослужению. Вифлеемскую звезду, возвестившую о рождении Богомладенца две тысячи лет назад, символизирует свеча, которую выставляют на середину храма после Царских часов, Литургии и Великой вечерни, совершаемых в храмах в первой половине дня в Сочельник. После появления этой «звезды» устав позволяет поесть, но все еще постной пищи.

А молоко, мясо и яйца появятся на столе верующих только после Рождественской литургии, то есть 7 января.

Екатеринбург, Елена Васильева

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