Еще на двух станциях метро ввели оплату проезда по QR-коду (ФОТО)

На станциях метро «Уральская» и «Проспект Космонавтов» появились автоматы с возможностью выбора способа оплаты проезда – по жетону или QR-билету.

Как сообщает официальный телеграм-канал екатеринбургской подземки, на станции «Уральская» приобрести жетон или QR-билет можно по наличному или безналичному расчету. На станции «Проспект Космонавтов» временно доступна оплата только за наличный расчет.

QR-билет будет действителен до конца дня с момента приобретения на любой станции метрополитена.

Фото телеграм-канала екатеринбургского метрополитена Фото телеграм-канала екатеринбургского метрополитена

Как уже писал «Новый День», с 1 января 2025 года в Екатеринбургском метрополитене продажа жетонов будет прекращена. В связи с этим на автомате опция покупки жетона исчезнет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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