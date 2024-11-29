Бюджетные инвестиции в новую ледовую арену увеличат на 1,5 млрд рублей

Правительство Свердловской области планирует инвестировать в строящуюся возле цирка ледовую арену еще 1,5 млрд рублей.

Соответствующие поправки будут внесены в программу управления государственным имуществом на 2024 год и плановый период после одобрения депутатами заксобрания. Профильный комитет уже рассмотрел этот вопрос, сообщили в пресс-службе регионального парламента. В 2024 году на ледовую арену выделят дополнительно 1 млрд рублей, а в 2025 – еще 500 млн рублей.

Кроме того, на 2024 год запланировано увеличение бюджетных инвестиций АО «Уральский университетский комплекс» на 500 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на создание объектов инфраструктуры для технопарка «Университетский».

Как уже сообщал «Новый День», планируется, что арена будет официально введена в эксплуатацию в конце декабря, а в январе объект должен получить еще несколько разрешений, чтобы быть внесенным в реестр Минспорта РФ. Только тогда на арене можно будет проводить тестовые соревнования.

«По самому оптимистичному сценарию, матчи КХЛ на арене начнутся с 10 марта 2025 года. Это будет шесть заключительных домашних игр «Автомобилиста» в регулярном чемпионате. Для этого нужно, чтобы все прошло без форс-мажоров. Мы уверены, что строители справятся вовремя, но есть вопросы с поставкой инженерных и мультимедийных систем», – отметил директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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