Арена УГМК сможет принять матчи КХЛ не раньше марта 2025 года

Директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков рассказал, когда ледовая арена УГМК в Екатеринбурге откроется для хоккейных болельщиков.

Когда откроется ледовая арена

По словам функционера, к концу сентября завершится чистовая отделка спортивного комплекса. Лед на площадке уже заливался и тестировался. К концу декабря планируется, что арена будет официально введена в эксплуатацию, а в январе объект должен получить еще несколько разрешений, чтобы быть внесенным в реестр Минспорта РФ. Только тогда на арене будет возможно проводить тестовые соревнования.

«По самому оптимистичному сценарию матчи КХЛ на арене начнутся с 10 марта 2025 года. Это будет шесть заключительных домашних игр «Автомобилиста» в регулярном чемпионате. Для этого нужно, чтобы все прошло без форс-мажоров. Мы уверены, что строители справятся вовремя, но есть вопросы с поставкой инженерных и мультимедийных систем», – отметил Максим Рябков.

Напомним, ледовая арена начала строиться в 2019 году на месте снесенной недостроенной телебашни. Ориентировочная вместимость новой хоккейной площадки составит 12 180 человек. Нынешний КРК «Уралец», где «Автомобилист» проводит домашние матчи, вмещает 5,5 тысяч зрителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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