Как выбрать елку. Советы специалистов

Всего 11 дней осталось до Нового года – самое время подумать о выборе елки. Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора дали несколько полезных советов.

Так, при выборе живого дерева следует обратить внимание на то, чтобы его ветки были пушистыми и симметричными. Хвоя должна быть слегка маслянистой на ощупь, ярко-зеленого цвета и источать при этом приятный запах. Если дерево старое, то веточки обламываются с треском, а на стволе могут быть плесень, грибок.

Если елка долго хранилась на морозе, то вносить ее сразу в теплое помещение не стоит – из-за резкого перепада температур хвоя может осыпаться.

Добавим, после того как елку занесли в квартиру, нужно дать ей постоять еще пару часов. За это время можно выбрать место, где дерево будет установлено. Важно: рядом не должно быть батарей и обогревателей, поскольку от этого хвоя быстро пожелтеет. Перед установкой нужно освежить срез дерева: ствол отпилите на расстоянии 2-3 сантиметра от края. Затем низ ствола очистите от коры, чтобы дерево впитывало влагу. Нижние ветки тоже лучше убрать. Дольше всего стоит ель, установленная в водный раствор. Поэтому стоит подготовить устойчивую подставку с резервуаром под жидкость, либо подходящее ведро (закрепить в нем елку будет непросто). Пластиковые подставки без резервуаров под воду лучше не брать: без подпитки ель будет быстро увядать и осыпаться.

При выборе искусственной елки надо обратить внимание на маркировку. Там должны быть указаны сведения об изготовителе, об основных потребительских свойствах товара, гарантийный срок (если он установлен), правила и условия эффективного и безопасного использования. Вся информация должна быть представлена на русском языке.

Обязательно надо обратить внимание на запах искусственной елки – он не должен быть резким и неприятным (это может говорить о содержании в составе материала вредных веществ).

Также следует уделить внимание огнестойкости материала. Качественные искусственные ели изготавливаются из огнеупорных материалов с добавлением антипиренов, которые препятствуют воспламенению хвои. Поэтому к елке должен быть приложен сертификат о пожарной безопасности изделия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube