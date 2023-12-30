Как выбрать елку и сохранить ее зеленой надолго

В каждом районе Екатеринбурга уже работает несколько елочных базаров, где можно купить сосну, елку или пихту. Чтобы новогоднее дерево дольше сохраняло свежесть и внешний вид, нужно правильно его выбрать и подготовить к установке.

Как выбрать елку и сосну

Специалисты советуют прежде всего обратить внимание на внешний вид продаваемых деревьев. Елки и сосны, которые недавно срубили, тяжелее тех, которые срубили давно. Кроме того, смола на месте среза у свежих деревьев будет клейкой, а у старых застывшей. Цвет иголок должен быть насыщенным и ярко-зеленым – если они начали тускнеть, дерево долго не простоит. И, конечно, правильное дерево будет ощутимо пахнуть хвоей.

Как подготовить дерево к установке

Когда вы купили елку, не нужно сразу заносить ее в тепло. Лучше оставить ее на сутки на балконе, либо на лестничной клетке (если она закрыта). Это позволит дереву «адаптироваться». После того как елку занесли в квартиру, нужно дать ей постоять еще пару часов. За это время можно выбрать место, где дерево будет установлено. Важно: рядом не должно быть батарей и обогревателей, поскольку от этого хвоя быстро пожелтеет.

Перед установкой нужно освежить спил дерева: ствол отпилите на расстоянии 2-3 сантиметра от предыдущего. Затем низ ствола очистите от коры, чтобы дерево впитывало влагу. Нижние ветки тоже лучше убрать.

Дольше всего стоит ель, установленная в водный раствор. Поэтому стоит подготовить устойчивую подставку с резервуаром под жидкость, либо подходящее ведро (закрепить в нем елку будет непросто). Пластиковые подставки без резервуаров под воду лучше не брать: без подпитки ель будет быстро увядать и осыпаться.

В какой раствор ставить елку

Самый распространенный рецепт для сохранения свежести дерева: добавить в воду аспирин и сахар. На один литр – две таблетки и одну ложку. Можно в этот же раствор добавить щепотку соли. Еще один рецепт – с глицерином: одну ложку жидкости – на литр воды.

Более сложный способ – сделать раствор для консервации елки: на 9 литров воды добавить пол-ложки калийной селитры, 2 ложки аммиачной селитры и одну ложку суперфосфата.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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