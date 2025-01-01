Вспомнить всё – 2024. Бронзовый «Автомобилист»

Минувший сезон 2023/2024 стал самым успешным в истории хоккейного клуба «Автомобилист». Екатеринбургская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина и завоевала бронзовые медали КХЛ. В плей-офф «Автомобилист» выбил из борьбы звездные клубы «Ак Барс» (Казань) и СКА (Санкт-Петербург), а в третьем раунде уступил в решающем седьмом матче магнитогорскому «Металлургу», который в итоге и стал чемпионом.

Екатеринбургские болельщики ярко отметили достижение любимой команды. В текущем сезоне «Автомобилист» попытается прыгнуть еще выше и попасть в финал.

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