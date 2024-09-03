Цель – Кубок Гагарина. «Автомобилист» открывает новый сезон КХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

Хоккейный клуб «Автомобилист» начинает новый сезон в КХЛ. Сегодня команда провела открытую тренировку, а уже завтра выйдет на лед в первом домашнем матче – против челябинского «Трактора». Как екатеринбургские хоккеисты готовились к чемпионату, и какие цели на сезон ставит руководство клуба, рассказали на пресс-конференции спортивный директор «Автомобилиста» Максим Рябков и главный тренер команды Николай Заварухин.

«Автомобилист» открывает сезон-2024

После суперуспешного прошлого сезона «Автомобилист» сохранил костяк, хотя из команды ушли ветеран Сергей Широков, Алексей Макеев и Денис Баранцев. В составе появилось три новичка – нападающие Брендэн Лайпсик и Ник Меркли, защитник Евгений Кашников. «Автомобилист» уложился в лимит легионеров (в сезоне 2024/2025 допускается пять иностранцев в составе), поскольку канадцы Джесси Блэкер и Кертис Волк имеют казахское гражданство, а Лайпсик в начале года получил российский паспорт. Сейчас в екатеринбургском клубе официально играют четыре легионера.

Брендэн Лайпсик

Тренер Николай Заварухин отметил, что этого более чем достаточно, и команда укомплектована. «Конечно, нельзя стоять на месте, но все зависит от потолка зарплат. У нас нет цели найти еще одного иностранца. Нам бы найти русского молодого игрока, но их [на рынке] нет. Хотя одного вот нашли», – с улыбкой добавил наставник. По словам Заварухина, во время предсезонных турниров тренерский штаб также проверил игроков фарм-клуба «Горняк», поэтому у молодежи всегда есть шанс попасть в основную команду.

Ник Меркли

В новом сезоне «Автомобилист» ставит перед собой амбициозную цель – как минимум дойти до финала Кубка Гагарина. «Мы начинаем с чистого листа. На табло 0:0. Новый сезон – это новая большая дорога. И в конце этой дороги в головах игроков и сотрудников «Автомобилиста» должны быть уже не медали, а кубок. Это не шапкозакидательство. Я понимаю, что это невероятно трудная и конкурентная история, но жизнь показала, что нынешнему составу «Автомобилиста» все по плечу. Наша задача: быть выше, чем в прошлом сезоне», – заявил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

Напомним, сезон 2023/2024 стал историческим для «Автомобилиста». Екатеринбургский клуб впервые завоевал бронзовые медали КХЛ, остановившись в шаге от финала. В седьмом матче полуфинальной серии плей-офф «Автомобилист» уступил магнитогорскому «Металлургу», который в итоге завоевал Кубок Гагарина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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