Кубковый матч «Автомобилиста» против СКА возглавил рейтинг лучших игр сезона КХЛ

Три матча екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» попали в топ-10 лучших игр сезона 2023/24 КХЛ по версии болельщиков.

Как сообщает пресс-служба лиги, самым популярным матчем сезона стал пятый поединок серии 1/4 финала Кубка Гагарина с участием «Автомобилиста» и СКА. Обзор этой игры на YouTube-канале КХЛ посмотрело более 320 тысяч пользователей. Матч проходил в Санкт-Петербурге. Хозяева площадки вели в счете 4:2, но екатеринбургские хоккеисты не только отыгрались, но и вырвали победу со счетом 5:4, и впервые в истории прошли в полуфинал Кубка Гагарина.

В десятку также вошли два полуфинальных матча «Автомобилиста» против магнитогорского «Металлурга». Легендарный камбэк в четвертом поединке, когда команда Николая Заварухина отыгралась с 0:3 и победила со счетом 5:3, занял восьмое место в рейтинге лучших матчей сезона. Обзор этой игры собрал 242 тысячи просмотров любителей хоккея. Чуть выше, на седьмом месте, оказалась яркая победа «Автомобилиста» над «Металлургом» со счетом 5:3 в шестом матче полуфинальной серии. В той встрече во втором периоде команды забили шесть голов на двоих. Обзор этой игры также посмотрело более 242 тысяч зрителей.

По итогам сезона 2023/2024 «Автомобилист» завоевал бронзовые медали КХЛ, уступив в седьмом решающем матче полуфинала будущему чемпиону – «Металлургу». Екатеринбургские болельщики ярко отметили достижение любимой команды.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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