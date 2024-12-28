В Екатеринбурге не стали запрещать фейерверки в новогодние праздники

В Екатеринбурге вступило в силу постановление об особом противопожарном режиме. Ограничения продлятся с 28 декабря по 8 января.

Как следует из документа, административным органам предписано провести разъяснительную работу с гражданами о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе при использовании пиротехники. Управляющие компании и ТСЖ должны обеспечить свободный проезд пожарной техники на обслуживаемой территории. Кроме того, в новогодние каникулы планируются противопожарные рейды – сотрудники МЧС и полиции будут ловить нарушителей.

Запрета на запуск салютов в постановлении нет, хотя эта мера обсуждалась ранее.

Напомним, фейерверки нельзя запускать с балконов и крыш, вблизи автозаправок, нефтепроводов и ЛЭП. Лучше отказаться от праздничного салюта при сильном ветре. При поджигании заряда нельзя курить и разводить рядом открытый огонь. Если заряд не сработал, его необходимо засыпать его снегом – не нужно склоняться над ним, трясти, пытаться повторно зажечь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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