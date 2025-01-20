Госдума рассмотрит закон о продаже алкоголя через «Госуслуги» и с согласия нарколога. Что не так

Законопроект, который позволит покупать алкоголь только при наличии соответствующей отметки на «Госуслугах», Государственная дума рассмотрит в первом чтении уже в феврале, передает «Новый День». Автор инициативы требует выдавать отметку только тем, кому исполнилось 18 лет, – но не автоматически, а после беседы с врачом-наркологом. Законопроект внесен в ГД депутатом Андреем Свинцовым.

«Предлагаемая норма схожа с порядком получения водительского удостоверения. Право управления транспортным средством не предоставляется гражданину автоматически по достижении им 18-летнего возраста. Удостоверение выдается на основании экзамена и медицинского заключения на основе прохождения медицинской комиссии, которая определяет возможность управлять средством повышенной опасности. Данная мера позволит выявить граждан, у которых уже в раннем возрасте имеется склонность к употреблению алкоголя или зависимость от него», – говорится в пояснительной записке.

Между тем, на местах к инициативе отнеслись сдержанно. Так, главный нарколог минздрава в УрФО Антон Поддубный пояснил «Новому Дню», что тенденция к употреблению алкоголя несовершеннолетними, о которой говорит депутат в документе, внесенном в ГД, действительно есть. Однако проблемных школьников наркологи и так знают. «В школах проводятся тестирования и беседы; когда человек поступает в вуз или ссуз, тоже требуется заключение психиатра-нарколога, и еще одна беседа – это лишняя нагрузка на систему здравоохранения», – подчеркнул собеседник агентства.

В пояснительной записке депутат Свинцов подчеркивает, что инициатива не потребует расходов из федерального бюджета, однако по факту деньги потратить кому-то все же придется. «Расходы лягут на плечи регионального бюджета или самих граждан, так как у врачей-наркологов появится дополнительная работа, дополнительные часы приема», – уточнил Поддубный.

В беседе с агентством нарколог отметил, что необходимо понимать, как должна проходить беседа со специалистом, в каком объеме, потребуются ли дополнительные исследования и так далее.

В целом он назвал инициативу небезынтересной. «Смартфоны и телефоны есть почти у всех, «Госуслуги» тоже. Не надо паспорт показывать, прикладываешь метку – и все, если сомнения какие-то есть. Поэтому идея хорошая, почему бы и нет», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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