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Среда, 5 февраля 2025, 14:50 мск

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ХК «Автомобилист» ввел новые правила продажи билетов на домашние матчи

Билеты на предстоящие домашние матчи ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге будут продаваться в несколько этапов. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на сервер билетного оператора, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

На матч «Автомобилист» – «Амур» (20 февраля) старт продаж билетов на официальном сайте клуба начнется 10 февраля в 20:00. В случае, если не все билеты будут распроданы онлайн, их можно будет купить в кассе КРК «Уралец» на следующий день, 11 февраля, с 11:00.

На матч «Автомобилист» – «Северсталь» (22 февраля) билеты на сайте будут продаваться с 20:00 11 февраля, а остатки – на следующий день в кассе КРК «Уралец» с 11:00.

На матч «Автомобилист» – «Витязь» (24 февраля) продажи билетов на сайте стартуют в 20:00 12 февраля, остатки – на следующий день в кассе ледового дворца с 11:00.

На матч «Автомобилист» – «Ак Барс» (26 февраля) билеты будут продавать на сайте с 20:00 18 февраля, старт продаж в кассах – с 11:00 19 февраля.

В клубе также уточнили, что абонементы выходного дня действуют на матчи «Автомобилист» – «Витязь» 24 февраля и «Автомобилист» – ЦСКА 10 марта, несмотря на то, что эти дни официально будут рабочими. Если болельщики не смогут посетить эти матчи, клуб вернет деньги. Для этого необходимо до 22 февраля обратиться в кассы КРК «Уралец» и написать заявление.

Напомним, «Автомобилист» является лучшей командой КХЛ с начала 2025 года. Екатеринбургская команда одержала 11 побед подряд и занимает второе место в Восточной конференции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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