Противники Сысертского полигона ТБО выиграли суд у городской думы

Сысертский суд удовлетворил иск противника строительства полигона ТБО Алексея Бондарева к местной думе. Истец оспаривал решение думы от 26 сентября 2024 года, которым депутаты отказали активистам в проведении местного референдума по вопросу размещения мусорного полигона на территории Сысертского района.

Как рассказали «Новому Дню» активисты, на заседании суда присутствовали члены инициативной группы, которые инициировали проведение референдума. Мотивировочная часть будет готова через несколько дней, но решение думы признано незаконным.

Как уже сообщал «Новый День», с прошлого года вопрос с выбором площадки казался решенным – власти перестали говорить о процессе поиска участка, заявляя примерно с осени 2023 года, что инфраструктура, которая будет обслуживать Екатеринбург и окрестности, должна появиться именно в этом месте. Все это время то интенсивнее, то слабее шел протестный процесс – жители района выступали против планов региональных властей и концессионеров перевести земли из категории сельскохозяйственных в промышленные и начать строительство. При этом открытого диалога практически не было, кроме пары встреч с участием концессионеров, представителей облправительства и муниципальных властей, консенсус в ходе которых найден так и не был.

В декабре 2024 года на прямой линии с губернатором Куйвашевым протестующим из Сысерти дали слово. Жительница района потребовала гарантий у губернатора, что инфраструктура будет безопасной для экологии и для людей. Губернатор ответил так: «Ничего пока там еще не строится, смотрим еще несколько перспективных площадок», – сказал он, уточнив, что ведутся экспертизы. «Как только они завершатся, мы примем решение. Угодить всем сложно», – добавил Евгений Куйвашев.

Глава региона также прокомментировал реплику по поводу благонадежности концессионеров. «Компания выбиралась публично, и с ней у властей региона складываются нормальные деловые отношения», – подчеркнул он. При этом сами концессионеры, которые заключил соглашение с властями региона, не представляли иных проектов, кроме как в Сысерти.

Сысерть, Елена Владимирова

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