ХК «Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Екатеринбургский «Автомобилист» обеспечил себе досрочный выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Накануне уральцы разгромили соперников из «Сибири» в выездном матче в Новосибирске со счетом 5:0. Этой победы хватило, чтобы окончательно закрепиться в восьмерке сильнейших команд Восточной конференции.

После 55 матчей в активе «Автомобилиста» 75 очков. Екатеринбургский клуб идет на третьем месте Востока, соперничая за второе место с уфимским «Салаватом Юлаевым». До окончания регулярного чемпионата остается еще 13 игр. При этом последние пять матчей «Автомобилист» будет играть на новой ледовой арене, которая вмещает до 15 тысяч зрителей. Первая игра на «УГМК Арене» состоится 10 марта – «Автомобилист» сразится с московским ЦСКА.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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