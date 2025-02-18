«Наркомагазинам нечем торговать. Это приятно». Полицейский рассказал, как теперь борются с наркотиками в Екатеринбурге

В Екатеринбурге заметно выросло количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков. В 2024 году было зарегистрировано 2,8 тыс. правонарушений, причем более 2 тысяч из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. Раскрываемость наркопреступлений составила 58%. В 2023 году процент был еще ниже – 49%. Об этом сообщил на заседании комиссии в Екатеринбургской думе глава городского УМВД Виктор Позняк.

«Мне близка эта тема, поскольку я полтора года работал в отделе по контролю за оборотом наркотиков. Да, работы много, и сейчас мы немного поменяли формат. Более 30% продаж наркотиков идет через интернет. И в этом есть как сложности, так и положительные моменты. В Свердловской области изымается колоссальное количество наркотиков. За прошлый год в Екатеринбурге – более 45 килограмм, а в целом по региону более 200 килограмм. И сейчас мы делаем акцент на ликвидацию нарколабораторий. Это тоже определенный пласт работы. В том числе очень приятно мониторить [наркотические] интернет-магазины, когда им нечем торговать. Канал поставок ликвидирован, у них [торговцев] начинаются трудности», – рассказал Виктор Позняк депутатам.

По словам полицейского, в прошлом году в Екатеринбурге за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков были привлечены к ответственности более 2600 человек. Кроме того, в городе ликвидировали три наркопритона.

Напомним, в январе 2025 года стало известно о громком деле экс-чиновника министерства АПК Свердловской области, который предположительно обустроил наркоферму на территории Белоярского района. Сотрудники ФСБ обнаружили в поселке Белореченском шесть морских контейнеров, в которых выращивали наркотическую коноплю в промышленных масштабах. Организатором плантации следователи считают бывшего начальника отдела семеноводства министерства Игоря Крупского. Против мужчины возбуждено уголовное дело по 228.1 УК РФ, он находится в СИЗО.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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