Для болельщиков «Автомобилиста» запустили тест-бот по новой арене

Для болельщиков «Автомобилиста» запустили бот для обратной связи по новой арене клуба. Сегодня пройдет первое тестирование большого льда – там сыграет молодежка, «Авто» сразится с «Толпаром», и на матче ожидается аншлаг. При этом 10 марта на «УГМК-арене» сыграет основной состав клуба против ЦСКА, и к этому моменту специалисты рассчитывают найти и устранить все недочеты в работе спортобъекта, поэтому просят помощи у болельщиков.

«Мы хотим, чтобы в дальнейшем посещение арены было по-домашнему комфортным. Специально для этого мы создали телеграм-бот @Homearena_test_bot, в который вы можете отправлять все свои эмоции, замечания и предложения», – сообщили представители арены.

Там также отметили, что на сегодняшнем матче будут работать не все сервисы и локации нового спортивного объекта. Пока недоступны музей хоккея, фуд-корты на третьем этаже, ресторан «Арена», бизнес-клуб, а также одна из двух детских зон. «В полном объеме элементы гостевой инфраструктуры планируется запустить к дате официального открытия нашей домашней арены», – подчеркнули представители «УГМК-арены».

Там также предупредили, что внутри чаши могут быть перебои с сотовой связью, и объяснили, что специалисты уже занимаются решением этого вопроса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube