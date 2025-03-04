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Вторник, 4 марта 2025, 12:34 мск

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ХК «Автомобилист» запустил новый сайт для продажи билетов на матчи на «УГМК-Арене»

Фото: пресс-служба «УГМК-Арены»

С 10 марта ХК «Автомобилист» будет играть на новой ледовой арене. В пресс-службе клуба сообщили, что для реализации билетов на домашние матчи разработан новый сайт: https://ticket.hc-avto.ru. Это единственный онлайн-сервис для легальной покупки билетов на домашние матчи «Автомобилиста». «Просим вас внимательно относиться ко всем предложениям о покупке билетов и ни в коем случае не покупать их на сторонних ресурсах. Остерегайтесь мошенников, не переплачивайте спекулянтам!» – предупредили в клубе.

Тестовый запуск продаж билетов на матч «Автомобилист» – ЦСКА запланирован на 5 марта. В этот день для покупки будут доступны билеты на ограниченное количество секторов «УГМК-Арены», одновременно будет проведена проверка работы системы. Старт полномасштабной продажи билетов планируется на 7 марта.

В клубе рекомендовали болельщикам заранее пройти регистрацию на новом портале. Аккаунты владельцев абонементов уже внесены в базу данных нового сайта – для входа в личный кабинет им достаточно ввести свою электронную почту и восстановить пароль.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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