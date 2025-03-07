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Пятница, 7 марта 2025, 15:39 мск

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Начинается продажа билетов на первый матч «Автомобилиста» на новой арене

Фото: ХК «Автомобилист»

Начинается продажа билетов на первый матч «Автомобилиста» на новой арене

Екатеринбург (Новый День, Елена Сычева) – Сегодня в 17:00 «Автомобилист» открывает продажу билетов на первый матч на новой арене. Соперником команды станет ЦСКА. Игра пройдет 10 марта. Купить билеты можно только на официальном сайте екатеринбургского клуба в соответствующем разделе.

«Обращаем ваше внимание, что на различных ресурсах в интернете активно предлагаются билеты на ближайшие матчи «Автомобилиста». Просим вас внимательно относиться к такого рода предложениям и ни в коем случае не покупать билеты на сторонних ресурсах. Остерегайтесь мошенников и не переплачивайте спекулянтам», – сообщили в пресс-службе клуба.

Там также объяснили, что запуск продаж 5 марта – это был тест. «Это необходимо было сделать для проверки работы новой билетной системы клуба и ее реакции на пиковые нагрузки. Для тестирования системы билеты продавались на ограниченное количество мест на нескольких секторах «УГМК Арены». При этом отметим, что более чем за тридцать минут до старта продаж в электронной очереди за билетами на ticket.hc-avto.ru уже стояли более пяти тысяч пользователей. А всего на портал зашли более семи тысяч человек. Доступные билеты были проданы всего за 5 минут, операции по их приобретению прошли практически без сбоев. Тестовые продажи позволили выявить особенности в работе системы, которые были скорректированы к старту продаж 7 марта», – пояснили в «Автомобилисте».

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Метки / ХК «Автомобилист»

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