Автобус сбил двух пешеходов на тротуаре. Один человек погиб (ФОТО)

В Каменске-Уральском водитель автобуса не справился с управлением, и его занесло с выездом на тротуар, где стояли два пешехода.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, трагедия произошла около десяти часов утра на ул. Добролюбова.

Водитель автобуса ПАЗ, ехавший по маршруту № 8, выбрал небезопасную скорость, что привело к заносу транспортного средства. Один из пострадавших пешеходов скончался на месте происшествия. Второго с травмами доставили в больницу.

На момент аварии в автобусе находились три пассажира и сам водитель.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что на месте аварии был не убран снег.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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