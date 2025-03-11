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Вторник, 11 марта 2025, 13:05 мск

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После смертельного наезда автобуса на пешеходов возбудили уголовное дело (ФОТО)

Фото СУ СКР по Свердловской области

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту наезда автобуса на пешеходов, один из которых погиб.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, следователь осматривает место происшествия, допрашивает участников и очевидцев ЧП, изучает служебную документацию автопредприятия. Также проверяется качество работы организации, отвечающей за состояние дорожного полотна.

Для определения точной причины смерти погибшего мужчины, а также установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью второго пострадавшего, будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

Как уже писал «Новый День», сегодня около 10 часов утра на улице Добролюбова в Каменске-Уральском водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и выехал на тротуар, где стояли двое мужчин. Один погиб на месте, второй госпитализирован.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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