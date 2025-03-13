Суд отказался отправлять в СИЗО водителя автобуса, сбившего двух пешеходов

Синарский суд Каменска-Уральского отказался отправлять в СИЗО водителя маршрутного автобуса, который сбил двух человек. О заключении под стражу ходатайствовал следователь.

Сергей Десятов обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Суд избрал ему иную меру пресечения – запрет определенных действий, сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, 11 марта на улице Добролюбова автобус № 8 выехал на тротуар и сбил двух пешеходов, один из которых скончался.

Каменск-Уральский, Елена Сычева

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