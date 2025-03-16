«Автомобилист» победил «Сочи» в результативном матче

Хоккейный «Автомобилист» обыграл «Сочи» со счетом 6:3 на домашнем льду. Екатеринбургский клуб занимает 4 место в Восточной конференции за три матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период хозяева начали бодро и чаще бывали в позиционных атаках, чем соперники. Это привело к закономерному голу «Автомобилиста» – на 5-й минуте отличился Степан Хрипунов. Екатеринбуржцы продолжали давить, но неожиданно пропустили контратаку «Сочи» и получили шайбу в свои ворота. Амир Гараев сделал счет равным.

А вот второй период получился по-хоккейному веселым, зрители увидели сразу шесть забитых шайб. Голевую феерию начал «Автомобилист». Александр Шаров отдал поперечную передачу Бруксу Мэйсеку, который точным броском поразил ворота гостей. Через пару минут Шаров отметился еще одной результативной передачей, а шайбу на пятаке подправил Семен Кизимов. Спустя еще пару минут уже Кизимов с разворота бросил в створ ворот соперника, шайба отскочила от щитка вратаря «Сочи», но ее тут же добил Александр Шаров. Счет стал 4:1 в пользу «Автомобилиста».

Но гости не собирались сдаваться, и еще до перерыва смогли отыграть две шайбы. Сначала отличился Никита Баклашёв, а затем Даниил Сероух. Отставание «Сочи» сократилось до минимума, но ненадолго. Ударное звено Кизимова и Шарова принесло пятый гол «Автомобилиста»: Александр получил пас от Семёна, срезал угол, выкатился в центр один на один с вратарём и отправил шайбу между его щитков.

В третьем периоде екатеринбуржцы играли строго в обороне и не давали свободы сочинцам в атаке. Итоговый счет установил Семен Кизимов, реализовав большинство на последней минуте основного времени – 6:3.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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