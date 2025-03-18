«Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» на домашнем льду

ХК «Автомобилист» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в домашнем матче со счетом 1:4. Игру на «УГМК Арене» планировалось посвятить 50-летию главного тренера екатеринбургской команды Николая Заварухина. Но праздник омрачила трагическая новость о смерти Федора Малыхина, экс-капитана «Автомобилиста» в начале 2010-х годов. Матч в Екатеринбурге начался с минуты молчания в память о воспитаннике свердловского хоккея.

Первые два периода сложились неудачно для хозяев. «Салават Юлаев» открыл счет на 14-й минуте, благодаря броску Джошуа Ливо. На 35-й минуте Скотт Уилосон удвоил счет при розыгрыше большинства гостей. У «Автомобилиста» было три попытки большинства, но все завершились ничем.

Начало третьего периода тоже не задалось: Ярослав Цулыгин забросил третью шайбу в ворота Евгения Аликина. После этого «Автомобилист» провел еще две минуты в меньшинстве, и, наконец, смог распечатать ворота соперника. Точным броском отличился Семен Кизимов. Но на спасение матча было уже мало времени. Замена вратаря на шестого полевого в концовке встречи не помогла «Автомобилисту». Гости забросили четвертый гол в пустые ворота и установили окончательный счет – 4:1 в пользу уфимцев.

«Начало такое с обеих сторон – много борьбы было, что у нас, что у соперника не было много моментов. Не доработали в обороне на возврате, где соперник реализовал свой момент. Дальше по ходу этой игры случилось ненужное наше удаление на ровном месте и соперник забил второй гол. Пытались изменить рисунок игры, меняли сочетание звеньев. Удалось один гол отквитать. Наверное, не хватило больше движения под воротами, быстрого движения шайбы. Соперник перекрывал нас и контратаковал в основном, наверное, в третьем периоде. Старались спасти матч, но этого мало было сегодня», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Специалист также отметил, что не испытывал психологического давления из-за игры с «Салаватом Юлаевым» в собственный день рождения (Заварухин родом из Уфы): «Спокойный рядовой матч был. Охота было, конечно, победить. Но это спорт».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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