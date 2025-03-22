«Автомобилист» победил «Металлург» и обеспечил себе домашний старт в плей-офф

«Автомобилист» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Металлург» со счетом 3:2. Победа позволила екатеринбургскому клубу занять 4-е место в Восточной конференции, а значит, команда Николая Заварухина начнет выступление в плей-офф на домашней площадке – «УГМК Арене».

«Автомобилист» вышел в боевом настроении на встречу с принципиальным соперником. На протяжении сезона екатеринбуржцы трижды уступали «Металлургу» в очных поединках и явно хотели поквитаться. С первых минут хозяева начали прессинговать магнитогорцев и создали несколько опасных моментов. От неминуемого гола гостей спасал только вратарь Илья Набоков. В концовке первого периода «Автомобилист» добился своего: Никита Шашков скинул шайбу Артему Каштанову, и нападающий уже в падении отправил снаряд над ловушкой Набокова в «девятку» – 1:0.

В начале второго периода Артем Каштанов оформил дубль: получил пас от Стефана да Косты и бросил с кистей, вновь не оставив шанса вратарю «Металлурга». Через несколько минут «Автомобилист» получил большинство и обрушил шквал бросков на ворота гостей, в борьбе на пятаке Анатолий Голышев смог протолкнуть шайбу за ленточку – 3:0! Но вместо празднования на льду началась потасовка, и судьям пришлось разнимать хоккеистов. В итоге четверо игроков, по двое с каждой команды, отправились в штрафные боксы. Эмоциональная встряска больше пошла на пользу гостям – «Металлург» вскоре отыграл одну шайбу, гол забил Роберт Пресс.

В третьем периоде «Автомобилист» сосредоточился на обороне, сбивая опасные атаки соперника. На последней минуте «Металлург» заменил вратаря на шестого полевого игрока и все-таки забил второй гол. Но в оставшиеся 30 секунд хозяева отбились и оформили долгожданную победу в дерби.

«Хотелось выиграть последний матч регулярного сезона. Парни правильно восприняли тренерскую установку, сыграли строго, дисциплинированно, что не удавалось в прошлых матчах против «Металлурга». 27 блокированных бросков о многом говорят, живая лавка, хорошее движение, особенно в первом периоде. Здорово распоряжались шайбой, правильно действовали без неё. В концовке пассивно только сыграли при втором голе. А так, рады победе. Начинается плей-офф, самая конфетка хоккея для болельщиков. Хотели победить дома, был хороший командный настрой», – отметил на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

«Автомобилист» после 68 матчей регулярки набрал 89 очков и занял четвертое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина екатеринбуржцы сыграют с казанским «Ак Барсом». Игры плей-офф пройдут на «УГМК Арене» 26 и 28 марта, 30 и 1 апреля – в Казани. В случае необходимости, пятая игра состоится 3 апреля в Екатеринбурге, шестая – 5 апреля в Казани, седьмая – 7 апреля на домашнем льду «Автомобилиста». Раунд плей-офф длится до четырех побед одного из соперников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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