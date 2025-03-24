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Понедельник, 24 марта 2025, 11:11 мск

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ХК «Автомобилист» объявил старт продаж билетов на 1/8 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 24 марта, стартуют продажи билетов на первые два матча 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» – «Ак Барс». Игры состоятся на «УГМК Арене» 26 и 28 марта.

Как сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба, продажи билетов разбиты на несколько этапов. Сегодня с 11 до 20 часов выкупить билеты на оба мачта смогут владельцы сезонных абонементов. Это можно сделать на официальном сайте клуба и в кассах «УГМК Арены». Через личный кабинет можно выкупить только два билета.

С 20 часов на официальном сайте откроется свободная продажа билетов на места, не занятые владельцами абонементов. Наконец, 25 марта после 20:00 все места владельцев абонементов, которые останутся невыкупленными, поступят в свободную онлайн-продажу.

Напомним, раунд плей-офф длится до четырех побед. «Автомобилист» начнет выступление в розыгрыше Кубка Гагарина на домашней арене. Третья и четвертая игры состоятся в Казани 30 и 1 апреля. В случае необходимости пятая игра состоится 3 апреля в Екатеринбурге, шестая – 5 апреля в Казани, седьмая и решающая – 7 апреля на льду «УГМК-Арены».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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