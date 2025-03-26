«Автомобилист» начал плей-офф с поражения от «Ак Барса»

В Екатеринбурге стартовала серия плей-офф Кубка Гагарина. «Автомобилист» в первом матче проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:4.

Домашняя игра екатеринбургского клуба второй раз за месяц началась с минуты молчания. Накануне стало известно о смерти Андрея Мартемьянова, экс-игрока и тренера «Автомобилиста». Его память почтили болельщики на фан-секторе, спев песню «Команда молодости нашей» в начале матча.

Сама игра получилась очень эмоциональной и жесткой. С первых минут «Автомобилист» много атаковал, а у ворот гостей то и дело возникали стычки хоккеистов. Вскоре хозяева получили возможность сыграть в большинстве, но не реализовали его. Зато «Ак Барс» своим шансом в формате «пять на четыре» воспользовался вполне. На 16-й минуте Алексей Пустозеров открыл счет.

Начало второго периода стало кошмарным для «Автомобилиста». Казанцы перехватили шайбу в зоне хозяев, быстро разыграли и Александр Барабанов удвоил преимущество «Ак Барса». В середине двадцатиминутки хозяева получили два удаления подряд и больше минуты отбивались втроем против пятерых соперников. «Автомобилист» выстоял в меньшинстве, и почти сразу пропустил третий гол от Никиты Лямкина.

Все могло измениться в третьем периоде. На старте двадцатиминутки Стефан Да Коста распечатал ворота гостей, но судьи отменили гол из-за офсайда. Игроки «Автомобилиста» продолжали обстреливать ворота Тимура Билялова, но вратарь казанцев был надёжен. Первый гол в плей-офф екатеринбуржцы смогли забить лишь в концовке, играя в большинстве «6 на 3». «Ак Барс» получил два штрафа подряд, и хозяева оставили ворота пустыми, выпустил лишнего полевого игрока. В борьбе на пятаке проворнее всех оказался Александр Шаров. Продолжая играть вшестером, «Автомобилист» пропустил еще одну шайбу от Артема Галимова. Счет на табло стал 1:4 в пользу гостей. «Ак Барс» повел в серии – 1:0.

«Начался плей-офф, цена ошибки очень велика. Начало матча было хорошее, создавали моменты. Соперник наказал нас за удаления, но мы тоже могли это сделать, но не реализовали. Дальше соперник сыграл по счету, пытались взломать хорошую оборону «Ак Барса», вроде бы много бросков нанесли, но они не очень опасны для вратаря были, хотя Билялов сыграл здорово, не было отскоков от него. В концовке рисковали, играли «6 на 3», «6 на 4», но удалось только один гол забить. Это только первая игра, сделаем выводы», – отметил на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Второй матч серии состоится 28 марта на «УГМК Арене». Раунд плей-офф длится до четырех побед.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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