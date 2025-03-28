Застройщики не хотят строить новый зал филармонии – на аукцион не поступило ни одной заявки

Конкурс на строительство нового концертного зала Свердловской филармонии признан несостоявшимся, так как на него не пришло ни одной заявки. Это следует из документации на портале госзакупок. Минимальная цена контракта, на которую мог рассчитывать потенциальный подрядчик – 14,7 миллиарда рублей.

Напомним, по проекту предполагается строительство большого концертного зала на 1500 мест и малого зала на 250 мест. Также в техзадании предусмотрена летняя эстрада с амфитеатром. Строительство должно завершиться к 2028 году.

Планы по созданию нового зала Свердловской филармонии появились в 2018 году. Здание проектировало архитектурное бюро Захи Хадид, ради нового объекта снесли стоящий рядом с филармонией пятиэтажный дом. Однако во время пандемии Covid-19 проект заглох. Его реанимировали лишь в 2024 году. Новую концепцию здания разрабатывало екатеринбургское бюро ArchInform. В конце прошлого года в восточной части сада Вайнера, где предполагается строительство, провели археологические раскопки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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