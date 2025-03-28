«Автомобилист» победил «Ак Барс» и сравнял счет в серии плей-офф

«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в матче №2 первого раунда Кубка Гагарина. Поединок на «УГМК Арене» в Екатеринбурге завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев, а счет в серии плей-офф сравнялся – 1:1.

На игре снова кипели страсти, стычки хоккеистов начались уже на первых минутах встречи. На старте обе команды отметились опасными атаками, но первым забил «Автомобилист». Александр Шаров получил передачу на пятак от Брукса Мэйсека и бросил по воротам – гол! А вскоре екатеринбуржцы удволили преимущество, реализовав большинство – шайбу с пятака забил Ник Меркли. В концовке первого периода игрок «Ак Барса» Митчел Миллер получил 4-минутный штраф. Это большинство хозяева реализовали уже во втором периоде – Брукс Мэйсек забил в фирменном стиле из «офиса». Счет стал 3:0 в пользу «Автомобилиста».

Но «Ак Барс» отыгрался довольно быстро. Первый гол казанцев забил Степан Фальковский. А сразу после перерыва гости полетели в атаку, и Кирилл Семенов сократил отставание до минимума – 3:2. «Автомобилист» тут же ответил контратакой, Алексей Бывальцев убежал к воротам вместе со Степаном Хрипуновым, но не стал делать пас партнеру, как ожидал соперник, а бросил сам – и шайба залетела в ворота!

Концовка матча получилась нервной. «Автомобилист» остался в меньшинстве, и «Ак Барс» воспользовался шансом. Всего 9 секунд понадобилось казанцам, чтобы отыграть еще одну шайбу – отличился Дмитрий Яшкин. А на последних минутах гости атаковали вшестером с пустыми воротами. Екатеринбуржцы выстояли – и оформили первую победу в плей-офф.

«Впечатлений, конечно, много. Можно было бы принести и раздать валидол, как приносят разные сувениры. Был хороший боевой настрой, хорошие эмоции. При счёте 3−0 у нас были стопроцентные моменты, могли и 4−0 делать, и 5−0, а получили сами себе. Концентрация при завершении – основное. В концовке мало владели шайбой, из-за нарушений получился напряг. Здорово, что выдержали этот прессинг «Ак Барса». Первый шаг в этой серии, первая победа – она и бывает самая тяжёлая», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Серия плей-офф переезжает в Казань. Третий и четвертый матчи на гостевой арене состоятся 30 марта и 1 апреля. В Екатеринбурге для болельщиков будут организованы фан-зоны в ТЦ «Мега» и «Веер Молл».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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