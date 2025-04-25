На губернаторских праймериз Паслер проголосует за Орлова

Губернаторские выборы в Свердловской области еще не назначены, но подготовка к ним идет полным ходом. Так, президиум регионального политсовета «Единой России» уже принял решение, что вторым кандидатом на праймериз станет глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Политтехнолог Александр Ханин напомнил, что таков регламент партии – в предварительном голосовании должны участвовать как минимум двое, но победитель известен заранее. Результаты праймериз нужны партии, чтобы показать свою дисциплину и единство решения в пользу номера один. В то же время их второй участник – это кандидат «против» для тех единороссов, которых не устраивает по каким-то причинам кандидатура Дениса Паслера. Но таких, вероятно, будет крайне мало.

«Раньше было такое негласное правило, что кандидат не голосует сам за себя. И тогда счет был, условно, 99:1. То есть один голос Алексею Орлову гарантирован, это голос самого Дениса Паслера», – отмечает Ханин.

Как уже писал «Новый День», в 2017 году оппонентом Евгения Куйвашева на губернаторских праймериз был депутат заксо Виктор Шептий, результат голосования составил 178 против 53. В 2022 году техническим кандидатом был депутат заксо Дмитрий Жуков, за него проголосовали 5 однопартийцев, за Куйвашева – 197.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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