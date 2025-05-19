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Понедельник, 19 мая 2025, 10:02 мск

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Паслер и Орлов встретятся с единороссами в рамках подготовки к праймериз

Завтра врио губернатора Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретятся с секретарями городских первичных отделений «Единой России».

Встреча пройдет в рамках подготовки праймериз по отбору кандидата в губернаторы. Партийцы смогут задать вопросы участникам предварительного голосования.

Встреча участников предварительного голосования с партийным активом является обязательным элементом внутрипартийного отбора кандидата.

Мероприятие пройдет в ДК Железнодорожников.

Напомним, процедура предварительного голосования является обязательной для кандидатов от «Единой России». Участвовать в них должны как минимум двое. Так, в 2017 году оппонентом Евгения Куйвашева на губернаторских праймериз был депутат заксо Виктор Шептий, результат голосования составил 178 против 53. В 2022 году техническим кандидатом был депутат заксо Дмитрий Жуков, за него проголосовали 5 однопартийцев, за Куйвашева – 197.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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