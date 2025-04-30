Газовщиков из Тагила оставили под домашним арестом до августа

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения троим сотрудникам «Газэкса», которые в июне прошлого года проводили проверку оборудования на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Они останутся под домашним арестом до 1 августа.

Как отметили в пресс-службе облсуда, Ерыкина, Алимов и Гривской обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». По версии следственного комитета, взрыв газовоздушной смеси произошел из-за некачественного техобслуживания.

Как ранее писал «Новый День», в прошлом году 1 августа произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле. ЧП случилось днем в доме №81 на улице Сибирской. В результате взрыва обрушились два подъезда. Поисково-спасательная операция продолжалась два дня. Спасатели нашли 10 тел погибших (из них пятеро – дети, трое – пенсионеры) и вытащили из-под обломков живыми 15 человек. Частично обрушившийся дом был признан аварийным. В сентябре его полностью снесли.

По неофициальным данным, эпицентр взрыва был в квартире на втором этаже, в которой находились четверо детей. Ребята почуяли странный запах на кухне, испугались и пошли проверять, выключена ли плита. Самая старшая из них повернула переключатель, раздался взрыв, и дом начал рушиться. Из детей никто не выжил.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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