Депутат Госдумы призвал перестать вливать деньги в неэффективный общественный транспорт

Станислав Наумов, зампред комитета по экономике Госдумы РФ (фракция ЛДПР), обратился к свердловским властям с просьбой перестать вливать деньги в «неэффективный общественный транспорт».

По его словам, в этой сфере нужно повышать эффективность. «Нельзя бесконечно субсидировать общественный транспорт, если он неэффективный, я апеллирую к региональным властям – к Свердловской, к Челябинской области. Мы потихонечку должны уходить от бесконечных дотаций общественного транспорта», – передает слова депутата корреспондент «Нового Дня» с XII Всероссийской конференции «Современное такси», которая проходит сегодня в Екатеринбурге.

Практически одновременно в близком к городской администрации телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» появилось сообщение, что город не планирует отказываться от финансирования общественного транспорта: «Корректировка бюджета Екатеринбурга, прошедшая на днях, зафиксировала финансирование брутто-контрактов до конца 2025 год на перевозку горожан общественным транспортом. Проще сказать? Перевозчикам, а это и «Гортранс», дадут денег, чтобы перевозка пассажиров осталась социальной функцией муниципалитета. Эта идеология, ставшая основой транспортной реформы, начала работать вполне эффективно».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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