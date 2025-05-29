Госдума хочет обязать таксистов иметь бустеры для детей

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, что Госдума прорабатывает законопроект, который обяжет водителей такси возить бустер в багажнике на случай перевозки детей. «Это совершенно подъемная история, но хочу напомнить, что это не равно кресло для ребенка любого возраста, там есть ограничения по возрасту и росту ребенка, от 5-7 дет, когда ребеночек подрос, он может садиться в бустер», – отметила она на форуме по развитию такси в Екатеринбурге.

Также Буцкая уточнила, что депутаты «бьются» с продавцами бескаркасныьх автокресел, однако «это гидра». «С ними бороться невозможно, поэтому мы пошли через ПДД – нельзя будет их использовать», – добавила она.

Буцкая сообщила, что с некоторыми агрегаторами такси уже заключены соглашения о том, что детей можно перевозить на собственном детском кресле без повышения цены на перевозку. Сейчас, как правило, средняя поездка в такси с детским креслом или бустером обходится на 200-300 рублей дороже, чем на машине такого же уровня комфорта, но без детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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