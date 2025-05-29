российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 мая 2025, 09:43 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Госдума хочет обязать таксистов иметь бустеры для детей

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, что Госдума прорабатывает законопроект, который обяжет водителей такси возить бустер в багажнике на случай перевозки детей. «Это совершенно подъемная история, но хочу напомнить, что это не равно кресло для ребенка любого возраста, там есть ограничения по возрасту и росту ребенка, от 5-7 дет, когда ребеночек подрос, он может садиться в бустер», – отметила она на форуме по развитию такси в Екатеринбурге.

Также Буцкая уточнила, что депутаты «бьются» с продавцами бескаркасныьх автокресел, однако «это гидра». «С ними бороться невозможно, поэтому мы пошли через ПДД – нельзя будет их использовать», – добавила она.

Буцкая сообщила, что с некоторыми агрегаторами такси уже заключены соглашения о том, что детей можно перевозить на собственном детском кресле без повышения цены на перевозку. Сейчас, как правило, средняя поездка в такси с детским креслом или бустером обходится на 200-300 рублей дороже, чем на машине такого же уровня комфорта, но без детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Курган, Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Общество, Россия, Транспорт,