Депутат Госдумы предложила использовать ИИ для предрейсовых осмотров таксистов

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила использовать искусственный интеллект для предрейсовых медицинских осмотров таксистов. Перед этим представители отрасли пожаловались на то, что ежедневные медицинские осмотры для водителей фактически не работают – этого делать просто некому.

«Почему бы не обучить искусственный интеллект считывать состояние здоровья? Что здесь проверяет врач? Давление. Пил – не пил алкоголь. Температуру измеряет. Поэтому здесь сотрудничество с искусственным интеллектом нам точно в помощь. Обещаю обсудить это с Министерством здравоохранения», – сказала депутат в ходе пленарной сессии форума по развитию такси в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Сычева

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