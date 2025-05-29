Таксисты предложили Госдуме ввести стандарты к локализованным автомобилям, депутат ответил оригинально

В России идет широкое обсуждение использования локализованных автомобилей в службах такси. Вскоре в реестры такси будут включать только те машины, которые выпущены по специальным инвестконтрактам. При этом сами представители служб такси уверены, что к локализованным автомобилям нужно применять стандарты отрасли. «Чтобы автопроизводители ориентировались, что если они делают плохие машины, мы понимали, что они не соответствуют нашим стандартам. Зачем нам тогда выполнять закон локализации, если они не то делают, что нам надо?» – обратилась к представителям Госдумы председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова на форуме по развитию такси, который проходит сегодня в Екатеринбурге.

«Я уверен, что законы локализации должны в первую очередь исполнять те иностранные поставщики, поставщики иностранных автомобилей, которые последние три года, играя на наших неких ситуациях, позволяли себе не идти по пути, по которому шел мировой автопром в России в середине нулевых», – ответил зампред комитета по экономике Госдумы РФ Станислав Наумов.

Также он подчеркнул, что сам ездит на «Ладе» черного цвета. «Локализация – это не просто зеркало прикрутить, это замена на отечественные продукты. Давайте заставим отечественных производителей делать нормальные машины», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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