Определился фаворит в конкурсе на пост главы Дегтярска

В Дегтярске подвели итоги второго этапа конкурса по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщается на сайте думы, конкурсная комиссия представила на рассмотрение депутатов трех кандидатов: врио главы Павла Екимовских, начальника управления образования Елену Главатских и начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Вадима Трофимова. При этом комиссия рекомендовала к избранию именно Екимовских. Депутаты сделают свой выбор 25 июля.

Как уже писал «Новый День», предыдущий глава городского округа Вадим Пильников 17 июня был признан виновным во взяточничестве. Его приговорили к 10 годам в колонии строгого режима.

Судом установлено, что в период с марта по октябрь 2023 года, а также в апреле 2024 года Пильников получил от одного из своих заместителей взятку в размере более 890 тысяч рублей, а также автомобиль марки «Audi Q6» стоимостью 9,5 млн рублей.

Вознаграждение полагалось ему за оказание общего покровительства и попустительство по службе. Также глава округа должен был закрыть глаза на то, что заместитель лично и через доверенное лицо управляет коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запретам. Также суд установил причастность Пильникова в получении взятки в размере 4,4 млн рублей от учредителя ООО «Жилые кварталы».

Дегтярск, Елена Владимирова

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