Выборы мэра в Дегтярске закончились сенсацией

Неожиданным результатом закончилось сегодня голосование депутатов по выборам нового главы Дегтярска. Как сообщили «Новому Дню» в аппарате гордумы, по результатам тайного голосования мэром был избран начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Вадим Трофимов. За него проголосовали 8 депутатов из 14.

Ранее конкурсная комиссия представила на рассмотрение депутатов трех кандидатов: врип главы Павла Екимовских, начальника управления образования Елену Главатских и Вадима Трофимова. При этом фактически последние полгода Дегтярском руководил Екимовских, и конкурсная комиссия, в которую входят чиновники из администрации губернатора, рекомендовали думе именно его.

По некоторым данным, Вадим Трофимов – родственник бывшего главы города Валерия Трофимова, который покинул свой пост в 2012 году. В 2015 году Трофимов-страший был осужден на 4 года условно за превышение должностных полномочий. Чиновник безосновательно выплатил строителям из казны десятки миллионов рублей за не проведенные фактически работы.

Как уже писал «Новый День», предыдущий глава городского округа Вадим Пильников 17 июня 2025 года был признан виновным во взяточничестве. Его приговорили к 10 годам в колонии строгого режима.

Судом установлено, что в период с марта по октябрь 2023 года, а также в апреле 2024 года Пильников получил от одного из своих заместителей взятку в размере более 890 тысяч рублей, а также автомобиль марки «Audi Q6» стоимостью 9,5 млн рублей.

Дегтярск, Евгения Вирачева

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