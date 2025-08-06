По Свердловской области разрастается опасный для людей сорняк

Более 5 гектаров зарослей борщевика Сосновского обнаружили специалисты Россельхознадзора во время инспекций сельскохозяйственных земель в Свердловской области в 2025 году. Участки с опасным для людей сорняком, который вызывает сильные ожоги, находятся в Березовском и Невьянском городских округах.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, огромное поле в Березовском, которое нашли в июле, заросло деревьями, кустарниками и сорняками. Среди сорной травы инспекторы определили борщевик, но он пока занимает небольшую площадь на участке. Собственники заброшенных земель с борщевиком – юридические лица. Предприятия получили предостережение от Россельхознадзора. Если сельскохозяйственные поля и дальше не будут использоваться по назначению, то юрлицам грозят крупные штрафы – от 200 тысяч рублей.

Напомним, что борщевик Сосновского – опасный сорняк, устойчивый к неблагоприятным условиям. Стебли, листья и плоды растения содержат ядовитые вещества, которые при попадании на кожу вызывают сильный ожог. В июле 33-летний житель Верхней Пышмы после контакта с борщевиком на покосе попал в больницу – у него было обожжено 10% тела.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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