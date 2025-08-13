Легенды советской авиации: Ту-134 – самолет, который перевез 500 миллионов человек (ФОТО, ВИДЕО)

В Музейном комплексе Верхней Пышмы появился авиационный перрон, где представлены образцы отечественных пассажирских и транспортных самолетов второй половины XX века. Среди новых экспонатов – легендарный Ту-134, один из самых массовых пассажирских лайнеров советской авиации, выпускавшийся в 1960-е годы.

Авиаперрон. Ту-134

По словам начальника экскурсионного отдела музейного комплекса Григория Павлюкова, за всю историю производства было выпущено 854 самолета Ту-134, которые перевезли более 500 миллионов пассажиров. «Это был комфортабельный, удобный и очень надежный самолет. Один из самых тихих. То, к чему мы привыкли сейчас, не всегда было в 60-е годы: на реактивных самолетах сильно ощущался шум двигателя внутри салона. У Ту-134 оба двигателя располагались ближе к концу, что обеспечивало эффект тихого полета», – отметил экскурсовод.

В России лайнер последний раз с пассажирами поднялся в воздух в 2019 году по маршруту Иркутск – Мирный. Самолет продолжает летать сейчас в КНДР, а в российских ВВС на нем тренируются штурманы и пилоты бомбардировщиков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

