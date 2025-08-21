Легенды советской авиации: Ан-24 – 60-летний самолет, который до сих пор летает (ФОТО, ВИДЕО)

В Музейном комплексе Верхней Пышмы появилась новая авиаэкспозиция под открытым небом. Здесь собраны образцы отечественных пассажирских и транспортных самолетов второй половины XX века, которые уже не эксплуатируются. Все, кроме одного – Ан-24. Этот турбовинтовой самолет до сих пор в строю и летает во многих странах мира, в том числе в России.

«Авиаперрон». Ан-24

«К концу 1950-х годов в авиации СССР, как и в мировой авиации, массово начинают переходить на новые типы двигателей – турбовинтовые моторы. С начала 1960-х годов на рейсы выходит самолет Ан-24, которому было суждено стать одним из самых знаковых в своей эпохе. Именно он перевез почти треть всего пассажиропотока «Аэрофлота», – рассказал начальник экскурсионного отдела музейного комплекса Григорий Павлюков. В музее представлена модификация этого самолета – транспортник Ан-24Т, который мог перевозить до 5 тонн различных грузов. По словам Павлюкова, для взлета и посадки лайнеру не требовался исключительно бетон: Ан-24 мог разогнаться даже с грунтовых, каменистых и заснеженных полос.

Интересно, что благодаря простоте и надежности самолет был очень популярен за рубежом. Несколько сотен Ан-24 продали в 40 стран Латинской Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока. Сейчас эти самолеты до сих пор эксплуатируются по всему миру: их летный ресурс продлили на 60 лет, поэтому до конца 2020-х Ан-24 будут летать.

Как уже писал «Новый День», в музейном комплексе также появились легендарный Ту-134 – один из самых массовых пассажирских лайнеров советской авиации, выпускавшийся в 1960-е годы, Ан-72 – самолет-рекордсмен по высоте полета и ближнемагистральный авиалайнер-кинозвезда Ил-14.

